Fino ad un paio di settimane fa (fino a prima del match ad Amsterdam contro l'Ajax) era dato in partenza da più o meno tutti i giornali inglesi. Ora Christian Pulisic sembra essere rinato: segna, convince e fa gioire i tifosi del Chelsea. Lampard lo esalta tanto che l'americano - chiamato a sostituire Eden Hazard - ora sembra non essere più in discussione. Dopo la gara col Watford lui ha dichiarato: "Voglio avere un buon impatto sul gioco della squadra. Ora sto bene e mi diverto. Voglio dimostrare di essere all'altezza di questa squadra".