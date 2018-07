Il mercato del Chelsea ruota attorno alla Juve. Chiare le richieste di Maurizio Sarri: senza andare troppo in giro, il canale con il club bianconero è diretto. C'è Rugani nel progetto del tecnico, il prima possibile e domani potrebbe anche già essere il giorno decisivo. C'è Pjanic quale sogno proibito (?) per affrontare un dopo-Kante che appare sempre più inevitabile. E c'è soprattutto Higuain quale obiettivo dalle mille valenze, anche umane, per l'attacco. Tre piste che viaggiano su binari distinti a velocità completamente diverse.

IL PUNTO SUL PIPITA – Nei ripetuti contatti e incontri di questi giorni, il Chelsea ha compiuto anche ufficialmente i primi passi con la Juve pure per Higuain, quelli con il suo entourage sono avviati da tempo con profitto. Il Pipita è la prima, forse unica, scelta di Sarri per l'attacco. Ma la differenza di valutazione tra i due club è ancora sensibile: i bianconeri chiedono circa 65 milioni per l'argentino, da Londra si risponde con un'offerta molto più bassa. Almeno per il momento. Perché parlando di tanti altri argomenti, il prezzo può anche scendere o salire giocando di sponda. L'accordo tra i due club in ogni caso non appare un problema, quantomeno non è il principale e su entrambi i fronti c'è serenità riguardo la possibilità di arrivare a un accordo. I problemi il Chelsea li ha più che altro in casa: prima di affondare definitivamente su Higuain dovrà partire almeno un'altra punta, con Alvaro Morata in cima alla lista ed ancora privo di una pretendente concreta. Da lì dovranno arrivare i soldi per il Pipita, è comunque lui a dovergli fare spazio. E altrettanti problemi ci sono sostanzialmente in casa Juve, dove non manca la tensione sul fronte Higuain: dopo appena due anni la storia d'amore è già finita, il Pipita però ha tutte le intenzioni di farsi valere pretendendo quantomeno una ricca buonuscita. Non che gli manchi il mercato. Il Chelsea rimane assolutamente in prima fila, nonostante il Milan sullo sfondo. Mentre sempre dall'estero altri club hanno già effettuato qualcosa più di un semplice sondaggio (vedi Tottenham o Bayern). Semplicemente serve tempo, calma e sangue freddo.