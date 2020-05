Ernesto Chevanton, ex attaccante del Lecce, svela in diretta Instagram con un amico salentino un aneddoto di mercato sull'Inter: “Dovevo andare all’Inter ma poi mi comprò il Monaco. Io volevo giocare la Champions League e andare ai monegaschi, che l’anno prima avevano perso la finale col Porto, fu importante per la mia carriera. Fu una bella esperienza: sentire l’inno della Champions è fantastico".