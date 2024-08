Getty Images

Ilha aspettato Robin Gosens finché ha potuto, quindi, visti i tanti tentennamenti del tedesco ex Inter e Atalanta, ha deciso di rompere gli indugi e chiudere per il croatodall'Ajax. Vediamo il profilo e i dettagli dell'affare concluso dai granata.Classe 1998, i suoi esordi sono alla Dinamo Zagabria dove, dopo la prima annata in prima squadra, si è imposto nella seconda stagione mettendo in mostra buone qualità tecniche. Così arriva la chiamata dello. In Bundesliga il ragazzo sboccia e negli anni conquista anche la maglia della Nazionale croata, oltre ad attirare giocata dopo giocata le attenzioni di diversi club. Tra questi c'è anche l', che - dopo l'addio proprio di Gosens direzione Union Berlino - mette nel mirino proprio Sosa, ma il prezzo, all'epoca, è proibitivo. Poi, la scorsa stagione, il passaggio all'Ajax, dove però trova un ambiente in subbuglio e non riesce a lasciare il segno. Borna Sosa è un esterno sinistro di difesa o centrocampo con diversi assist nei piedi.

L'ultima esperienza all'Ajax ha abbassato il costo del cartellino di Sosa, che al Torino viene a costare. in caso di attivazione del diritto di riscatto, una cifra pari a