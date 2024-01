Chi è Carlos Alcaraz, jolly per il centrocampo della Juventus

Il mercato invernale della Juventus non è chiuso. I bianconeri pensano a un colpo last minute per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri in questa sessione di gennaio e tra le idee emerse nelle ultime ore ce n'è una suggestiva: Carlos Alcaraz.



OMONIMO ILLUSTRE - No, non parliamo del tennista spagnolo, ma del calciatore argentino del Southampton. I due condividono nome e cognome, a separare l'europeo dal sudamericano il secondo nome: Carlos Alcaraz Garfia con la racchetta in mano, Carlos Jonas Alcaraz con il pallone tra i piedi.



RUOLO E CARATTERISTICHE- Alcaraz, classe 2002, è un vero e proprio jolly e lo ha dimostrato con la maglia del Southampton. Nasce come centrocampista centrale o mezzala, ruolo principale, ma all'occorrenza è stato schierato come trequartista, come ala offensiva e anche come punta centrale, opzione esplorata soprattutto dai Saints. Senso del gol, intelligenza tattica e tempismo negli inserimenti sono i punti di forza del suo gioco.



ITALIA SFIORATA - Non è un nome nuovo per l'Italia, già ai tempi del Racing de Avellaneda era stato accostato alle big nostrane: il Milan, ma soprattutto l'Inter che aveva valutato il suo acquisto. Nel 2022 il Southampton aveva battuto tutti e lo aveva portato in Premier League mettendo sul piatto 13 milioni di euro. Quattro gol e due assist nel 2022/23 con i Saints.



PALLINO DI GIUNTOLI - Numeri che avevano stregato Cristiano Giuntoli, allora direttore sportivo del Napoli, che provò a portarlo in azzurro dopo la retrocessione del Southampton: la richiesta fatta dagli inglesi però frenò ogni entusiasmo, 20 milioni di euro. Ma il gradimento di Giuntoli, oggi dirigente della Juventus, non è mai svanito.



LA STAGIONE DI ALCARAZ - In questa prima parte di stagione, Alcaraz ha collezionato 26 presenze complessive (23 in Championship, 2 in FA Cup, 1 in Coppa di Lega inglese) mettendo a segno 3 gol in Championship, accompagnate da un assist.