Chi è Elisa Longo Borghini, la veterana del ciclismo italiano

Belga/AFP via Getty Images

Icona, leggenda, trascinatrice di un intero movimento. Partendo dall’attualità potrebbe bastare rivedere come ha trionfato al Giro d’Italia femminile 2024. Elisa Longo Borghini è indubbiamente una delle migliori cicliste che l’Italia abbia mai vantato. E lei, che è stata medaglia di bronzo olimpica in linea sia nel 2016 che nel 2021, a Parigi 2024 ci riproverà ancora una volta.Parliamo di un’autentica fuoriclasse. Una che in carriera ha conquistato il bronzo mondiale in linea nel 2012 e nel 2020 e che ha vinto un Giro d'Italia (nel 2024), due Giri delle Fiandre (nel 2015 e nel 2024), una Parigi-Roubaix (nel 2022), nonché dodici titoli nazionali, sette a cronometro e cinque in linea. Di Verbania, classe 1991, ancora fortissima, completa, competitiva in ogni tipo di tracciato.Il suo 2024 è stato fin qui strepitoso. Il 31 marzo 2024 ha vinto il Giro delle Fiandre per la seconda volta, ad inizio luglio il Giro d'Italia per la prima volta. Elisa Longo Borghini è indubbiamente una delle due punte di diamante della Nazionale azzurra femminile (con Elisa Balsamo) e a Parigi sarà in gara sia nella cronometro su strada del 27 luglio, sia nella prova in linea su strada del 4 agosto.