Chi è Ibrahima Sissoko, il gigante che fa gola a Lazio, Fiorentina e Bologna

Il calciomercato è fatto di intuizioni e un peso specifico sempre più importante lo assumono i parametri zero, giocatori in scadenza di contratto che diventano vere e proprie occasioni low cost per le società. Una di queste può essereIl classe '97 dello Strasburgo è un nome da tempo sul taccuino degli scout italiani, ma ora le sue quotazioni salgono in virtù della sua situazione contrattuale:ed è dunque libero di accordarsi con altre squadre, la Serie A prende nota.

- Nato a Meaux, in Francia, ma maliano di origine, ha scelto proprio il Mali come sua Nazionale. 27 anni da compiere il prossimo 27 ottobre, Sissoko è cresciuto calcisticamente nel, che lo ha svezzato nelle proprie giovanili per poi cederlo allo Strasburgo nel 2018 per circa 2 milioni di euro.Un veterano della Ligue 1, 173 presenze, non particolarmente avvezzo al gol (ne ha fatti 5 con lo Strasburgo in 192 presenze complessive) o all'assist (14 complessivi). La sua specialità è fare da frangiflutti davanti alla difesa, grazie anche alla sua imponente struttura fisica (193 cm d'altezza).

- Muscoli per il centrocampo, un profilo che fa gola a diversi club di Serie A. Su tutti, che fiutano il possibile affare a parametro zero, ma attenzione anche alla concorrenza estera.- Non è la prima volta in cui Ibrahima Sissoko viene accostato al massimo campionato italiano. Già nel 2022, dopo l'addio di Franck Kessie, ci aveva pensato ilche aveva poi nuovamente sondato la possibilità la scorsa estate. Anche laaveva accarezzato l'idea la scorsa estate, salvo virare poi su altri profili.

- Nella stagione 2023/24, Sissoko ha collezionato 25 presenze complessive con lo Strasburgo (21 in Ligue 1, 4 in Coppa di Francia) con 3 assist (1 in campionato, 2 in coppa).