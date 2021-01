Sale a Wall street di circa il 4,37% Tesla super star.Secondo Il Bloomberg Billionaires Index che indica le quote borsistiche dei Paperoni più ricchi del mondo, uno scarto minimo ma importante per il colosso dell’e-commerce che regnava sovrano dal 2017.È così che all’inizio del 2020 Musk aveva investito sulle quote della Tesla che però faticavano a salire a Wall street, le azioni infatti gravitavano tra gli 80 e 60 dollari ma nel giro di qualche mese il vento è cambiato e l’ammontare dei titoli è schizzato alle stelle. Tant’è vero che Musk con i suoi investimenti ha lasciato indietro nella classifica il colosso di Bill Gates anch’egli tra gli uomini più ricchi al mondo.Tra gli altri investimenti che potrebbero fruttare miliardi di dollari all’imprenditore americano ci sono le stock option che sono già in aumento e le azioni sulla Space X, azienda spaziale che alcuni analisti valutano circa 100 miliardi. Musk, infatti, ha dichiarato che dedicherà moltissima attenzione alla Space X, le intenzioni sono quelle di coltivare un capitale sufficiente per iniziare in un prossimo futuro una vita su Marte. Fantascienza? No pura economia.