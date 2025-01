Chi è Ndour, il "nuovo Pogba" che può sbloccare Kolo Muani alla Juventus

Getty Images

Italiano, italianissimo, il giocatore che può sbloccare l'arrivo di Kolo Muani alla Juventus: nato a Brescia, è in prestito dal Psg al Besiktas ma secondo L'Equipe il club francese potrebbe venderlo a titolo definitivo in Serie A per liberare uno slot dei prestiti e girare Kolo Muani alla Juve a titolo temporaneo. Nel 2020 Ndour ha firmato col Benfica che l'aveva pescato nelle giovanili dell'Atalanta, il Psg l’ha seguito per mesi fiutando l’affare:

- Era nella lista di mezza Europa, e tra le società che l’hanno fatto seguire c’era anche la Juventus.. Chi conosce bene il ragazzo giura che ha le stesse caratteristiche. Anche al Benfica aveva un modello niente male, studiando da vicino quell’Enzo Fernandez che poi è andato al Chelsea per 121 milioni. “È fortissimo” aveva detto Ndour in una nostra intervista. - Doppio passaporto italo-senegalese, quando è arrivato il momento di scegliere la nazionale non ha avuto dubbi: “Sono italiano.”. Idee chiare per il ragazzo, che ha giocato anche con l'Under 20 del ct Nunziata.

- Nel passato di Ndour ci sono le rovesciate all’oratorio della chiesa di Santa Maria Nascente, quartiere Fiumicello di Brescia. Lì, quando può, torna ancora oggi.. Lì gli parlano dei record di Joao Felix, ma Cher diventa il primo italiano a vincere la Youth League - da protagonista, 3 gol e 1 assist in 9 partite - e a 16 anni e 11 mesi gioca nel Benfica B ed è il debuttante più giovane nella storia della seconda divisione portoghese. Poi ha strizzato l'occhio al Psg e agli sceicchi, ma ora può tornare in Italia.