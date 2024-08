Chi è Nicolò Savona, il terzino destro in gol all'esordio da titolare con la Juventus

Getty Images

Dopo Mbangula contro il Como, partita nella qualeha fatto l'esordio ufficiale in Serie A, è toccato proprio al giovane terzino destro, nato nel 2003,con Vlahovic che cerca di sfiorare, ma che poi indica il compagno. Per il momento la Lega assegna il gol al difensore. L'infortunio di Weah ha costretto Thiago Motta ad alzare Cambiaso e a dare fiducia a Savona, che lo ha ripagato nella maniera migliore.Il sito ufficiale della Juventus lo presenta così: "Nato ad Aosta nel 2003, Bianconero da quando era bambino, Nicolò ha saputo far tesoro negli anni dell’esperienza in tutte le giovanili, poi con la Primavera e, già dalla stagione 22/23, con la Next Gen. Nella scorsa stagione si è reso protagonista dell’avventura dei bianconeri per tutto l’anno e anche nella fase dei playoff di Serie C, nella quale ha messo a segno 2 reti".

Lo step fondamentale, naturalmente, è stato con il salto nellatra campionato, Coppa e playoff. Ha anche giocato all'Allianz Stadium la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza. Dalla Next Gen alla prima squadra ad allenarsi, e a togliersi la soddisfazione di. Poi l'arrivo disulla panchina della Juve gli ha aperto definitivamente la strada per la prima squadra dopo averlo visionatoal quale non hanno preso parte diversi elementi.