Chi è Sacha Boey, il giocatore del Bayern Monaco che ha segnato al Mondiale per Club

Getty Images

Per segnare il primo gol col Bayern Monacoha dovuto aspettare la metà di giugno, e il Mondiale per Club. Nella gara d'esordio della squadra di Kompany contro gli australiani dell'Auckland, il classe 2000 ha segnato la rete del raddoppio dopo il vantaggio firmato dall'ex juventino Coman. Lo stesso Coman ha servito l'assist a Boey, che da posizione defilata ha controllato il posizione con il sinistro calciando un diagonale destro quasi senza far rimbalzare il pallone.- Era solo il preludio alla goleada del Bayern, che dopo 18 minuti era già in vantaggio di due gol e dopo 21 le reti erano diventate quattro.. Quasi sempre schierato terzino, prima di arrivare in Germania Boey ha giocato anche sulla trequarti e l'inizio della sua esperienza al Bayern è stato frenato da continui problemi muscolari che hanno rallentato la sua crescita.

- Gli infortuni sono stati una costante nella carriera del ragazzo, che dopo essere cresciuto nel Rennes arriva al Galatasaray ma trova poco spazio proprio a causa di numerosi ko fisici.; al suo posto, insieme a Khéphren Thuram, Manu Koné, Cherki e Olise, è stato chiamato l'ex Lecce Gendrey. Da quando è al Bayern ha saltato 177 giorni tra lacerazione del menisco, infortunio alla caviglia e stop muscolari.

