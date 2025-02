Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 21 febbraio con Lecce-Udinese e si chiude lunedì sera con Roma-Monza.– Anche a Empoli dovrebbe iniziare in panchina. La discussione a distanza con Gasperini potrebbe lasciare il segno. In ogni caso il nigeriano non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.– Titolare sicuramente a Venezia, probabilmente da prima punta con Pedro alle spalle. Noslin parte più indietro nelle gerarchie.

– Attenzione perché, dopo la Champions, potrebbe arrivare il suo turno a Cagliari. Ballottaggio aperto con Kolo Muani. E il serbo ha segnato quattro gol nelle ultime cinque contro i sardi.– Chivu ci punta tanto e lo schiererà titolare nel tridente del Parma contro il Bologna. Il rumeno potrebbe rilanciarsi con il nuovo tecnico.– Prevista una nuova panchina a Parma, ma questa volta uno spezzone potrebbe farlo. L’esterno mancino non è ancora pronto per giocare dal 1’.– Conceicao punta ancora su di lui, anche a Torino. Il portoghese dovrebbe partite ancora una volta da titolare. Leao, Pulisic e lui sono in corsa per due maglie.

– Marcus, l’attaccante dell’Inter, ha ancora fastidio alla caviglia e rischia di rimanere a riposo contro il Genoa. C’è volontà di non rischiare ed essere prudenti in casa nerazzurra. Quindi ad oggi il rischio di non iniziare dal 1’ è alto.– Attenzione al posticipo di lunedì, dove Dybala e Dovbyk rischiano la panchina. Come a Parma la coppia titolare dovrebbe essere quella composta da Soulè e Shomurodov.– L’infortunio di Gudmundsson (fuori cinque settimane) lo mette ancora più al centro del progetto viola. Ci sarà lui alle spalle e a supporto di Moise Kean al Bentegodi contro il Verona.