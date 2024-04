Chi sono i giocatori che hanno vinto più scudetti con l'Inter?

L'ha terminato la propria corsa verso loe un traguardo: la. Sono 20 i titoli nazionali vinti dai nerazzurri nella loro storia, il 20esimo è arrivato nella partita più sentita: il derby alla 33esima giornata di Serie A contro il Milan è valso l'aritmetica certezza del titolo.Un trionfo che permette all'Inter di staccare il Milan diventando in solitaria la seconda squadra più decorata del campionato italiano, alle spalle della Juventus, e consente di arricchire una storia già ricca di trionfi e annate storiche, come quella deldel 2010.

- Eranonella sua storia, lo stesso numero dei rivali cittadini del Milan fino ad oggi, un equilibrio che si è rotto.e, a differenza di Juventus e Milan,, un 'titolo' che i tifosi interisti sfoderano spesso.19101920193019381940195319541963196519661971198019892006200720082009201020212024- Il primo scudetto dell'Inter è arrivato dopo soli due anni dalla sua fondazione: al termine della stagione 1909/10 - primo campionato spalmato su due anni solari differenti - e del testa a testa con la Pro Vercelli con le due squadre arrivate a pari punti, il trionfo è arrivato allo spareggio, con la Pro Vercelli che per via di una disputa organizzativa mandò in campo giovani e riserve (finì 11-3 per i nerazzurri).

- L'ultimo trionfo dell'Inter in campionato risale invece al 2020/21. Conin panchina e la pandemia Covid a condizionare la stagione, i nerazzurri si laureano campioni e chiudono il dominio di 9 anni della Juventus.il capocannoniere con 30 gol in stagione, ma in quella rosa ci sono tanti giocatori ancora oggi agli ordini di Inzaghi: da Barella a Lautaro Martinez, da Bastoni a Sanchez fino al presidente Steven Zhang, il bis si avvicina.- Ma quali sono i giocatori, gli allenatori e i presidenti ad aver vinto più scudetti con l'Inter?

Scorri per vedere i giocatori che hanno vinto più scudetti con l'Inter, gli allenatori e i presidenti che hanno alzato il trofeo con i nerazzurri

Nove giocatori condividono il trono avendo vinto cinque scudetti con la maglia nerazzurra. Un equilibrio che si ritrova anche negli allenatori con un duopolio a quota tre. Nessun ex aequo invece per quanto riguarda i presidenti: