Federico Chiesa è stato per tutta l’estate il centro dei rumors del mercato di tutta la Serie A, con la Juventus che è stata a un passo dall’assicurarselo, prima del cambio societario della Fiorentina. Il club bianconero e la famiglia Della Valle, infatti, avevano già raggiunto l’accordo di massima per il trasferimento del giocatore, che sognava palcoscenici importanti, ma l’arrivo di Rocco Commisso, che ha sfruttato la visibilità del ragazzo per ottenere maggior consenso, ha bloccato tutto. Chiesa è rimasto alla Fiorentina, con la voglia di far bene, ma con un pizzico di malumore.



RENDIMENTO - Nel nuovo progetto di Montella, il numero 25 viola doveva essere l’assoluto protagonista, affiancato da un fenomeno assoluto come Ribery, capace di farlo maturare sia in campo che fuori. In undici partite, però, giocate quasi sempre da punta nel 3-5-2, Chiesa ha collezionato solo due gol e un assist, sbagliando anche un rigore: un po’ pochino per un giocatore del suo talento e con le sue capacità. La Fiorentina, pur essendo in un anno di transizione, sta rodando i meccanismi, ma Chiesa sembra spesso un corpo estraneo al gioco viola, molto incentrato sulla sua personale voglia di spaccare il mondo, sicuramente lodevole, che lo rende però poco incisivo.



PARMA - La gara contro il Parma è forse una delle peggiori giocate da Federico Chiesa, che è parso senza incisività e senza mordente, regalando agli emiliani il pallone del gol del provvisorio vantaggio, per poi passare la partita cercando di rimediare, naturalmente da solo. Lo step di maturazione che ci si aspettava dal ragazzo ancora non c’è stato, ma fortunatamente il tempo non gli manca, sia per tornare l’idolo della Fiesole, che per cancellare tutti i dubbi che potrebbero essersi accumulati intorno a lui, a Roberto Mancini in primis. Chiesa tiene tantissimo alla Nazionale, e se davvero vuole arrivare a palcoscenici importanti, come la Juventus, il suo rendimento deve salire e dovrà essere protagonista all'Europeo, per far vedere a tutti quanto può essere decisivo. Il calcio Italiano ha ancora bisogno di Federico…