Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina: "La prossima volta che, se sarò allenatore del Chievo, ci sarà la riunione con gli arbitri, la lamentela non sarà sul rigore dato o non dato, è che dobbiamo essere tutti uguali. Se il tacchetto di Pellissier è sulla linea, 10 cm di Lafont in avanti ti permettono di parare il rigore e quindi lo fai ripetere. Benedetto che ci sia il VAR. Io ho perso dei campionati perché non c’era, però oggi quello che conta è che va usato. Chi va al VAR è il problema perché oggi Chffi ha arbitrato benissimo. Gli arbitri in Italia sono bravi, chi va al VAR non deve avere tanto potere, secondo me, o esercitarlo aiutando l’arbitro non mettendolo in difficoltà. Oggi il signor Serra ha messo in difficoltà l’arbitro per il VAR".