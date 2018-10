Secondo quanto riferito da Sky Sport, è fortemente in bilico la panchina del Chievo Verona, con Lorenzo D'Anna che potrebbe essere esonerato al termine della serata dopo la sconfitta per mano del Milan a San Siro. Si tratta del sesto ko in 8 giornate per il fanalino di coda della Serie A, che ha collezionato la miseria di due pareggi e non ha ancora annullato la penalizzazione iniziale di 3 punti. Al termine di un vertice che si terrà nelle prossime ore, il presidente Campedelli deciderà la sorte del tecnico, con Beppe Iachini che rappresenta la prima candidatura in caso di esonero.