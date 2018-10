Il Chievo è in caduta libera, sia a livello di risultati sia di gioco espresso in campo. Una squadra che sembra aver perso ogni fiducia in se stessa, che non dà un senso alla propria manovra, con giocatori molto al di sotto dei loro rendimenti standard. Una situazione al limite del baratro visto che non sembra esserci stata alcuna parvenza di reazione nemmeno contro il Torino, se non per rari momenti. A questo punto risulta quasi scontato domandarsi dove siano e cosa pensino le "alte cariche" societarie, partendo proprio dal Presidente Luca Campedelli.



Sicuramente tutte le vicende che lo hanno colpito direttamente durante questa estate per il discorso "plusvalenze fittizie" ancora non sono state del tutto risolte, ma questo non è, o meglio, non dovrebbe essere un motivo valido per non rilasciare alcun commento sul momento della squadra; anche per gli stessi tifosi che, fino ad ora, stanno supportando calorosamente il gruppo nonostante le difficoltà. Probabilmente si starà prendendo qualche tempo e potrebbe essere il sintomo che quando prenderà voce davanti ai microfoni lo farà per annunci importanti. Non resta allora che aspettare, anche se il tempo per le decisioni sta piano piano scadendo.