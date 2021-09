Quando di una vittoria salvi il risultato e poco altro significa che la prestazione, seppur contro un avversario modesto, non è stata di quelle da ricordare. Se poi, ad accompagnare la prima vittoria casalinga della Juventus, sono state per tutti i 90 e passa minuti le urla e gli impropèri di Massimiliano Allegri conferma che. Troppi errori, troppi rischi, che il 3-2 sulla Samp maschera bene, ma che non può non fare mantenere alto il livello d’attenzione in casa bianconera.Da parte di tutti, tifosi compresi. Compresi quelli, e non sono pochi, ai quali danno tremendamente fastidio le troppe critiche alla squadra, ritenendole eccessive. Perché alla sesta giornata di campionato scoccia sentirsi dire che questa Juve è quasi – se non del tutto – già fuori dalla corsa al titolo, e forse non solo a quella., che devi cambiare squadra, o - peggio ancora - che sei un interista infiltrato. Preferiscono dare retta all’imbonitore filo-aziendalista piuttosto a chi gli dice, con franchezza, che Madama è nuda.Dopo Spezia, si è rivinto con la Samp, ma la Juve resta brutta, senza gioco (come con Sarri prima e Pirlo poi) e con un’organizzazione difensiva saltata del tutto, mentre una volta era il must della casa.Su una cosa però gli juventini hanno ragione: tutto, in teoria, si può ancora sistemare. Che si riesca a farlo, pure in tempi brevi, non è scontato, anche se ci si chiama Juventus. Anche se a guidare la squadra c’è un tecnico scafato come, per i suoi detrattori di lungo corso è invece il primo responsabile di questo pessimo avvio stagionale della Juve.Personalmente non sto né con gli uni né con gli altri.Alla fine a determinare i risultati sono i giocatori in campo, e quelli a disposizione del Max, diciamolo, non sono proprio tutti dei fenomeni. Esclusi Chiesa, Dybala, Cuadrado, un Locatelli in crescita e i soliti senatori,. Aggiungici pure la sfortuna di perdere per infortunio la Joya dopo neanche 20 minuti di partita con la Sampdoria, e di sicuro col Chelsea e nel derby, a quel punto il tasso tecnico si abbassa ulteriormente, perché le alternative si chiamano Kulusevski e Kean, due che probabilmente lo stesso Max non avrebbe voluto trovarsi in rosa, perché prima della firma sul suo quadriennale gli era stato promesso qualcos’altro, che non è arrivato.Sostenere quindi che quella bianconera sia la rosa migliore della Serie A è una panzana, buona sola a illudere quella parte di tifoseria juventina che non riesce, o non vuole, convincersi del contrario, e ad enfatizzare oltre misura i possibili successi altrui, considerando che li otterrebbero imponendosi sulla squadra più forte. I fatti dimostrano che non lo è, altrimenti la scorsa stagione non sarebbe arrivata quarta in campionato, e in quella attuale non navigherebbe al 10°posto, a dieci punti di distacco dalla prima.