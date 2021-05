e la possibilità di estrometterla in modo definitivo dalla prossima Champions League, prima ancora che ci pensi Ceferin (il quale, a dire il vero, vorrebbe non farla partecipare pure all’ Europa League). La goduria definitiva per il tifoso della Beneamata, lo smacco più grande per Madama. Soprattutto la rivincita per chi dalla Juve se n’era andato sbattendo la porta, oppure a quella porta era stato accompagnato.