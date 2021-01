La volpe perde il pelo ma non il vizio.. Lo ha confermato l’ad, derubricando la bizzarra nonché reiterata richiesta (considerando il precedente) alla voce “provocazione”. Ma intanto ADL ci ha provato nata vota, per dirla in slang partenopeo, e nessuno lo ha smentito., e il mantra delaurentiano ormai lo conosciamo a memoria, “la salute prima di tutto” (come se per tutti gli altri club che continuano a giocare le partite, nonostante il Covid, non contasse nulla),. Succede da mesi, in tutti gli stadi, di tutte le categorie, si è appena disputata la Supercoppa femminile con la nuova formula (semifinali e finale) senza anima viva sugli spalti, ma mercoledì prossimo a Sassuolo ADL avrebbe voluto gli spettatori, perché senza i tifosi che si gioca a fare?. Andiamo quindi per tentativi.Il primo,. Insomma, il gioco stavolta non varrebbe la candela.: fuori(Covid)(infortunati). Un po’ com’era capitato ad ottobre, prima di quel Juve-Napoli poi rinviato, quando si fermarono ai box(positivi) insieme a capitan(stiramento). Da Castel Volturno allora dissero che non c’era motivo per non partire per Torino, ma il sospetto resta. P. Sul fronte sanitario pure la Juve ha i suoi problemi, però alla Continassa la possibilità di un rinvio della Supercoppa non l’hanno minimante presa in considerazione.. Osserva e lascia fare, com’è già accaduto prima di Natale per la vicenda Juve-Napoli. “Nemmeno una memoria scritta ci hanno consegnato!” ha stigmatizzato Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia, quasi ironizzando sul comportamento tenuto dalla FIGC in sede di ricorso napoletano al Coni.col quale motivare le accuse formulate nei confronti del Napoli in primo e secondo grado dai giudici Mastrandrea e Sandulli. Impensabile non venisse ribaltato tutto.Ciò nonostante, il ricandidato presidente, in un’intervista al CorSport, ha minacciato prossimamente di ricorrere alla giustizia ordinaria nel caso in cui il Coni dovesse ancora stravolgere le sentenze federali, entrando nel merito e non limitandosi ad eccepire su pure questioni di diritto. Come dovrebbe fare una Corte di Cassazione, anche nello sport. Quindi, per questa volta passi. Facciamo finta che non sia successo niente, ma la prossima... Posso immaginare il terrore comparso sul volto die dei suoi giudici quando hanno letto quell’anatema sul giornale. Saranno sbiancati.. Scommettiamo? Alea iacta est. Col consenso del finto adirato Gravina. Facile quindi dedurre perché De Laurentiis ci abbia riprovato ancora.