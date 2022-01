Non li ritenevo, e non lo ritengo tutt’ora, il principale responsabile del pessimo rendimento dellaattuale (la peggiore dall’era Delneri), perònon deve nemmeno prenderci in giro. Perché comprendo la necessità di fare da ombrello alle crescenti critiche alla squadra quando piove a dirotto, conosco inoltre bene la sua predisposizione naturale all’aziendalismo e alla strenua difesa di ciò che passa il convento, ma anche le bugie hanno un limite.