. Finora sono stati infatti appena 90 i minuti totalizzati finora dal turco in bianconero, tra l’altro tutti in un’unica partita, quella col Verona. Una gara in cui l’ex Sassuolo apparve pure poco tranquillo, al punto da causare un fallo da rigore (poi fallito) per gli scaligeri, a corollario di una prestazione poco brillante. L’emozione della prima da titolare allo Stadium probabilmente gli giocò un brutto scherzo, perché nelle gare di precampionato Demiral aveva mostrato, al contrario, qualità non da poco, al punto da renderlo. Ovviamente Paratici, che era riuscito ad accapparrarsi il giovane turco già in primavera e a chiudere poi l’affare ad inizio del mercato estivo, blindò Demiral dicendo ai potenziali acquirenti che, se lo volevano, dovevano sborsare alla Juventus la cifra di 40 milioni (contro i 18 versati al Sassuolo dal club bianconero). Una richiesta in grado di stoppare tutti i possibili pretendenti.