Caos in casa Cile. E Arturo Vidal ancora tra i protagonisti. Dopo aver saltato le qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 a causa della positività al coronavirus, rompendo la bolla della Roja, il centrocampista dell'Inter è finito di nuovo nell'occhio del ciclone: 6 giocatori della squadra di Lasarte hanno fatto entrare delle donne nell'hotel in cui alloggiano, violando le regole del ritiro. Come scrive co.marca.com, i diretti interessati, impegnati in Copa America, sono Vidal, Edu Vargas, Meneses, Maripan, Medel, Galdames e Aranguiz. Lasarte, in sella da marzo, pensa alle dimissioni e potrebbe annunciarle in conferenza stampa.