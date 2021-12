Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Cagliari: "Siamo venuti qui per giocarci la partita, l'avevamo preparata e cerchiamo di farlo sempre. Abbiamo peccato di lucidità e attenzione in difesa, dispiace perché la partita era alla nostra portata. Questa partita ci insegna, anche per il campionato, che non puoi mai abbassare la guardia se concedi un attimo subisci un gol. Dobbiamo essere sempre concentrati anche per la prossima sfida con il Brescia. E' una lezione per noi".