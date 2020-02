Non sembra trovare pace Pep Guardiola e, con lui, il Manchester City: secondo quanto raccolto dal Sun, un hacker ha rubato nel 2017 delle email dell’ex allenatore di Barça e Bayern contenenti segreti di mercato ed informazioni private sue e dei suoi giocatori, per poi provare a rivenderle per 100 mila sterline. L’hacker ha catturato le informazioni facendo dei banali screenshot sul cellulare dello spagnolo, quando lavorava all’Etihad per i Citizens dal 2016 al 2018 ed ha addirittura affermato che truffare Guardiola è stata la cosa più semplice che abbia mai fatto. Agli inquirenti, ha spiegato il modo in cui riusciva ad accedere all'account dell'allenatore: tra i nomi citati in quelle conversazioni figurano anche quelli di De Light e Papastathopoulos. Oggi l’hacker è ancora sotto processo.