Clamoroso dalla Spagna: Pallone d'Oro 2020 a Lewandowski, France Football ci sta pensando, ecco i motivi

France Football starebbe considerandio una, attuale attaccante del Barcellona e all'epoca centravanti del. Lo rivela, in Spagna, la testata Sport.es.Ricordiamo che France Football, rivista che ogni anno premia il miglior calciatore del mondo con il Pallone d'Oro,perché con il Bayern aveva vinto tutto, compresa la Champions League. Il polacco in quella stagione aveva segnato complessivamente 55 gol in 47 partite.

. Recentemente un amico mi ha inviato delle statistiche: ho segnato 100 gol in 85 partite", ha detto recentemente in un'intervista a Sport Bild.che, senza dubbio, ha meritato. Nulla è ancora stato deciso, ma ci sono diversi fattori che potrebbero portare a colmare il gap nel 2020, anno in cui Lewandowski ha ricevuto 'The Best'.Uno fra i fattori più importanti è l'inchiesta aperta qualche mese fa in Francia per ilvinto da Leo Messi., che, d'altra parte, non aveva nemmeno bisogno di alcun tipo di aiuto esterno. In quell’occasione, però, Lewandowski arrivò secondo, vedendo così come, ancora una volta, gli fosse sfuggito un premio per il quale aveva lottato per tutta la carriera. C'è grande preoccupazione tra i responsabili della rivista per la

nella stessa intervista a Sport Bild. Lewandowski ha detto: "Certo che mi sarebbe piaciuto ricevere un giorno il Pallone d'Oro. Non è che sono arrabbiato o triste perché non ho ancora questo trofeo, ma la mia sensazione è che avrei potuto vincerlo in entrambi gli anni". E, naturalmente, Robert non avrebbe problemi a riceverlo adesso: ". Sarebbe un grande onore e accetterei il premio".