Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, parla a Sky Sport della lotta scudetto in Serie A: "Mancano tante partite, il Milan è lì a 6 punti anche se l’Inter deve recuperare una partita. Il Milan è la squadra che più si avvicina e può dare fastidio all’Inter. Le vittorie che sta facendo sono dimostrazioni di una squadra che non molla. Vincere a Firenze non era facile".