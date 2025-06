Com'è andato il debutto di Jorginho col Flamengo al Mondiale per Club

AFP via Getty Images

La prima partita del Flamengo al Mondiale per Club. Il centrocampista italo-brasiliano è arrivato a inizio giugno a parametro zero dall'Arsenal dopo la fine del contratto con i Gunners; si è svincolato e, nonostante diverse proposte dall'Arabia Saudita - tutte più importanti a livello economico - ha deciso di accettare l'offerta del Flamengo andando a giocare per la prima volta in Brasile. Le prime partite, però, le farà negli Stati Uniti dove il Flamengo è impegnato per il Mondiale per Club: i brasiliani sono stati inseriti nel gruppo D con Chelsea, Espérance e Los Angeles FC.

- In attesa di giocare da ex contro i Blues,giocata nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno. L'allenatore del Flamengo Filipe Luis l'ha schierato subito titolare davanti alla difesa nel suo 4-2-3-1, vicino a lui c'era Erick Pulgar, altra conoscenza del calcio italiano con un passato tra Fiorentina e Bologna. All'esordio Jorginho ha lasciato subito il segno con un assist per Araujo a venti minuti dalla fine: un passaggio di prima che ha trovato il compagno smarcato e libero di calciare in porta.

- In una: assist di Luiz Araujo che di piatto al volo serve, l’uruguaiano è solo all’altezza del dischetto del rigore e batte facilmente il portiere avversario calciando di destro. Dopo aver sfiorato il raddoppio in almeno un altro paio d’occasioni,dal l’angolo destro del limite dell’area di rigore su assist, come detto, dell'ex Verona e Napoli Jorginho.

