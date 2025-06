Mondiale per Club, Flamengo-Espérance 2-0: debutto con assist per Jorginho

AFP via Getty Images

Guardando le statistiche dopo il 90’. Nella seconda partita del gruppo D del Mondiale per Club - nell’altra il Chelsea ha vinto 2-0 contro il Los Angeles FC -partendo subito bene all’esordio nella competizione in programma negli Stati Uniti fino al 13 luglio. Possesso palla 70% vs 30%, i tiri e i passaggi pendono tutti dalla parte del Flamengo, con l’Espérance che ha uno zero tondo tondo nella casella delle occasioni da gol.- In una gara senza storia, dopo appena un quarto d’ora, l’uruguaiano è solo all’altezza del dischetto del rigore e batte facilmente il portiere avversario calciando di destro. Dopo aver sfiorato il raddoppio in almeno un altro paio d’occasioni,con un sinistro a giro dal l’angolo destro del limite dell’area di rigore.

- L'assist per Araujo - un passaggio di prima vedendolo smarcato - è di, che nella notte ha giocato la sua prima partita con il Flamengo: l'allenatore Filipe Luis (ex terzino dell'Atletico Madrid) l'ha schierato davanti alla difesa vicino anel 4-2-3-1, l'italo-brasiliano è rimasto in campo per quasi tutta la partita uscendo a un quarto d'ora dalla fine dopo una buona prestazione. Curiosità: il capitano del Flamengo è l'ex romanista