Come può giocare il Parma con Chivu: il ruolo di Man e Bonny

Inter via Getty Images

Non è un gran momento per il Parma, che dopo gli ultimi risultati è stato risucchiato in zona retrocessione: i gialloblù sono al terz’ultimo posto con 20 punti, -1 dalla zona salvezza. L’ultima sconfitta contro la Roma è il quarto ko consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite; ancora nessuna vittoria nel 2025, il Parma non ottiene un successo dal 28 dicembre scorso quando ha vinto 2-1 in casa col Monza.: “Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide. Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l'allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei Gialloblu, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali. Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere”.

- Il favorito per prendere il posto di Pecchia è Cristian Chivu, l’ex difensore di Ajax, Roma e Inter che da allenatore è stato sulla panchina delle giovanili nerazzurre., un biglietto da visita col quale con l’Inter ha vinto anche uno scudetto Primavera nel 2022. Vediamo come potrebbe giocare Chivu se dovesse diventare allenatore del Parma.: Suzuki; Del Prato, Vogliacco, Balogh, Valeri; Bernabé, Keita, Hernani; Man, Bonny, Cancellieri.- Non solo Chivu però, perché il Parma sta valutando anche altri nomi per il dopo Pecchia: oltre all’ex allenatore della Primavera dell’Inter, fermo dalla fine del 2023-24, gli altri nomi sono quelli di, che da regolamento può allenare il Parma nonostante in questa stagione sia già stato sulla panchina della Sampdoria perché sono due categorie diverse. Le ultime due squadre di Ballardini e Tudor, invece, sono state rispettivamente il Sassuolo e la Lazio.