Torna a parlare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Lo fa ad una 'conferenza stampa' in cui intervengono i bambini di una scuola elementare: "In viola ho provato grandi emozioni. La più bella è stata nella gara contro la Juve che ci ha fatto andare in Conference, ma anche il 4 a 0 contro il Braga. Prima volta a Firenze? Fantastico, quel giorno non lo dimenticherò mai. Sono fiero di essere il presidente della Fiorentina e ho un ottimo rapporto con tutto il gruppo. In pubblico non criticherò mai i miei"