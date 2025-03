Como-Empoli 1-1: il tabellino

Getty Images

: 60' Douvikas (C), 75' Kouamé (E).: Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno (dal 56' Valle); Sergi Roberto (dal 46' Perrone), Caqueret; Da Cunha, Diao, Strefezza; Cutrone (dal 56' Douvikas).: Fabregas.: Vasquez; Viti (dal 58' Fazzini), Goglichidze (dal 70 Solbakken), Marianucci; Pezzella, Grassi, Henderson (dal 71' Bacci), Gyasi; Cacace, Esposito (dal 70' Colombo); Kouamé.: D’Aversa.: Mariani: Goglichidze, Henderson, Pezzella, Grassi, Gyasi (E); Goldaniga (C), Sergi Roberto (C).

: 90' Fazzini (E).