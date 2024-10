Como, le pagelle di CM: Braunoder disastroso, Mazzitelli inventa un gran gol

Getty Images

Como – Lazio 1-5Audero 5,5: può poco sui gol subiti. Difficile dargli responsabilità stasera, se non sul terzo gol in cui non esce beneGoldaniga 5: soffre tremendamente gli affondi di Tavares. Sullo 0-2 concede troppo spazio al portoghese per servire il pallone comodo a Pedro.Dossena 5: scoordinato in occasione del calcio di rigore concesso alla Lazio per il suo fallo di mano.Kempf 5,5: fa tanta fatica in marcatura su Castellanos. In ritardo anche in occasione del raddoppio di Pedro.Moreno 6: l’unico che strappa la sufficienza nella retroguardia del Como, perché alla fine dal suo lato né Isasken, né Marusic riescono a sfondare con continuità. (dal 23’s.t. Engelhardt 5,5: si mangia una buona occasione e anche in copertura lascia molto a desiderare)

Mazzitelli 7: bellissima la sua girata che riapre il match. In generale il migliore dell’attacco comasco. Da ex Roma si è tolto almeno la soddisfazione di colpire la Lazio. (dal 40’s.t. Gabrielloni sv)Braunoder 4: due falli evitabili, perché entra entrambe le volte in ritardo. Mette in difficoltà i suoi compagni nel momento più delicato della partita.Strefezza 5,5: partita senza infamia e senza lodi. Non riesce a dare il cambio di passo al palleggio in mezzo al campo. (dal 23’s.t. Cerri 5: si divora il possibile 2-3 e l’azione dopo la Lazio segna il quarto)

Paz 5: stasera non riesce a pungere come al solito. La difesa della Lazio lo disinnesca bene.Fadera 5: si muove tanto ma combina poco. Non supporta a dovere Cutrone lì davanti. (Dal 1’s.t Da Cunha 5: anche il suo apporto al peso dell’attacco non è gran ché)Cutrone 6: fa a spallate con tutta al difesa biancoceleste. Sciupa il 2-3, ma fa comunque un gran lavoro per tenere alta la squadra. (dal 40s.t. Barba sv)All.: Fabregas 5,5: la sua squadra corre tanto, ma stasera anche molto a vuoto. Prova a dare una sferzata alla gara con i cambi, ma senza successo.