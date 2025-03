Getty Images

Conference League LIVE: in campo la possibile avversaria della Fiorentina

un' ora fa



Giovedi di Europa League e Conference, con Roma, Lazio e Fiorentina impegnate tra le 18.45 e le 21 con l'obiettivo di centrare la qualificazione al turno successivo. Aspettando la squadra di Palladino in campo alle 21 contro il Panathinaikos - devono ribaltare il 2-3 dell'andata - le prime gare di ritorno degli ottavi di finale di Conference League inizieranno alle 18.45 con quattro partite in programma: da cerchiare in rosso la sfida tra il Lugano e gli sloveni del Celje, la vincente potrebbe affrontare i viola se dovessero avanzare ai quarti. Nella gara d'andata a Celje è finita 1-0 per i padroni di casa, gli svizzeri dovranno provare a ribaltare il risultato e nella formazione titolare dovrebbe essere il difensore classe 2003 ex Inter Mattia Zanotti.