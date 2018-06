Una panchina libera, un allenatore che tra poco potrebbe ritrovarsi senza squadra. Il Real Madrid sta pensando seriamente ad Antonio Conte. I Blancos avrebbero scelto l'ex Juventus come sostituto di Zinedine Zidane: nelle ultime ore si sono susseguiti i contatti tra le parti ma, almeno per ora, non si è andati oltre. La frenata porta la firma proprio di Conte. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, Conte non ha intenzione di forzare la mano al Chelsea. Non ha gradito il comportamento che la dirigenza londinese gli ha riservato nelle ultime settimane, in cui si sono susseguite le voci sul suo possibile successore. Comunicazioni ufficiali dai Blues non ne ha ricevute, e non vuole fare il primo passo. La sua volontà è chiara: rispettare il contratto con gli inglesi. Solo se il Chelsea dovesse esonerarlo le cose potrebbero cambiare. Per questo al momento sembra difficile arrivare a un accordo con il Real Madrid.