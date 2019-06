Nicolò Barella è un autentico pallino di Antonio Conte. "Prendetemelo", il segnale chiaro mandato ancora una volta dall'allenatore ai dirigenti dell'Inter per il centrocampista del Cagliari che adora da anni e voleva già con sé in passato. Ecco perché nelle prime riunioni di mercato tra Madrid e Milano è rispuntato il suo nome con forza: il presidente Giulini pretende 50 milioni per liberare Barella, questa la valutazione di partenza per il centrocampista della Nazionale, l'Inter è già avvisata. Marotta e Ausilio ormai lo sanno a memoria.





CARTA BASTONI - Per questo, in settimana è previsto un nuovo contatto diretto tra Inter e Cagliari a Milano: con diversi giovani già scartati da potenziali contropartite, il nome più caldo emerso è quello di Alessandro Bastoni, difensore classe '99 che sarebbe graditissimo al Cagliari. L'Inter pensa di giocarsi questa carta pur di arrivare a Barella e accontentare Conte, ma non vorrebbe comunque perdere il 'controllo' futuro sul difensore che ha un potenziale importante. Lavori in corso col Cagliari, Barella è in cima alla lista. Conte sottoscrive...