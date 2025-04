Conte può lasciare il Napoli? La verità sulla clausola, Milan e Juventus alla finestra

, attualmente sino al 30 giugno 2027 da un contratto con il Napoli che gli garantisce un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti all’anno,. Già nel corso della scorsa estate, prima che il Milan decidesse di virare definitivamente su Paulo Fonseca, la dirigenza rossonera aveva valutato Conte come possibile scelta per la panchina del club di Via Aldo Rossi. El’ex allenatore del Chelsea – tra le altre –, anche se ci sarà da affrontare la concorrenza eventualmente della Juventus, oltre che valutare una realtà che ovviamente è un dato di fatto:

Prima della sfida contro l’Udinese, a DAZN, il direttore sportivo dei partenopeiha chiarito quella che è la posizione della società azzurra, in merito al futuro di Antonio Conte: "Con molta tranquillità,Ogni discorso oggi è superfluo. L'anno scorso ha scelto di sposare questo progetto,". Dichiarazioni che dimostrano quanto il Napoli si senta tranquillo in materia:. Il tecnico salentino si trova bene, non ha avuto problemi con l’ambiente e c’è una prossima annata da pianificare, con il patron Aurelio De Laurentiis pronto a mettere a disposizione un budget importante a disposizione delle idee dell’allenatore salentino (in particolar modo, ci sarà da acquistare il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia).

Ma, dicevamo,Su questo punto va definito un fattore importante che può aiutare a comprenderci quello che potrebbe essere il destino dell’ex Juventus: come specificato da Felice Raimondo sul proprio profilo X,. Cosa vuol dire? Sostanzialmente, come viene riferito, rifacendoci alle norme del Codice Civile e dell’ordinamento sportivo, ci sono due scenari da prendere come riferimento: se Conte venisse esonerato, potrebbe giustamente pretendere il pagamento del residuo sino al termine del suo accordo;– e decidesse quindi di rinunciare ai soldi residui dal suo accordo –

Questo retroscena svela come Conte possa anche liberarsi in estate e scegliere una nuova squadra per la prossima stagione.o eventualmente dela Juventus. Partendo dai rossoneri, la situazione è pressoché chiara: Conceicao difficilmente rimarrà sulla panchina del club di Via Aldo Rossi., ma tutto dipenderà anche dalle opinioni e i pensieri di chi sarà il direttore sportivo dei rossoneri. Stando alle ultime informazioni di Calciomercato.com, tutto porta al nome di. L’ex dirigente juventino. Un’idea che può diventare maggiormente concreta a fine anno, così da non disturbare il campionato del Napoli, in lotta per lo Scudetto insieme all’Inter.

Diversa la situazione in casa Juventus.– dopo l’esonero di Thiago Motta –. E dunque, in attesa da capire il destino del tecnico croato, è normale che la Vecchia Signora possa pensare a un profilo come Antonio Conte. Le intenzioni di tornare a celebrare questo matrimonio ci sarebbero anche, ma è chiaro come tutto passerà da quel traguardo da tagliare chiamato 4° posto. Senza di esso, difficilmente si potrà prendere in considerazione l’ipotesi Conte: non ci sarebbe budget per lui e per il mercato, si rischierebbe quasi un ridimensionamento verso un punto di ripartenza per la Juventus. Uno scenario da evitare. Ma(comunque finirà),

