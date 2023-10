Il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate ha diramato le convocazioni per la sfida di qualificazione agli Europei contro Italia, il 17 ottobre, e l'amichevole contro l'Australia, in scena il 13 ottobre. Confermato Fikayo Tomori, torna Ollie Watkins in attacco. QUesti i nomi:



PORTIERI: Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale.



DIFENSORI: Levi Colwill, Lewis Dunk, Marc Guehi, Harry Maguire, John Stones, Fikayo Tomori, Kieran Trippier, Kyle Walker.



CENTROCAMPISTI: Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Kalvin Phillips, Declan Rice.



ATTACCANTI: Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Eddie Nketiah, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins.