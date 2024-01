Coppa d'Africa, Marocco-Sudafrica: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Marocco-Sudafrica (martedì 30 gennaio con inizio alle ore 21:00 italiane in diretta tv su Sportitalia) è l'ultima gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa d'Africa. Si gioca allo Stade Laurent Pokou di San Pedro in Costa d'Avorio. Chi passa il turno ai quarti incontra la vincente della sfida tra le sorprese Capo Verde e Mauritania.



I PERCORSI - Il Marocco si è classificato al primo posto nel gruppo F con 7 punti, frutto delle vittorie contro Tanzania (3-0) e Zambia (1-0) oltre al pareggio con la Repubblica Democratica del Congo (1-1).

Invece il Sudafrica si è qualificato grazie alla seconda posizione nel gruppo E con 4 punti, frutto della vittoria contro la Namibia (4-0), del pareggio con la Tunisia (0-0) e della sconfitta contro il Mali (2-0).



LE PROBABILI FORMAZIONI



MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Chibi; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT Regragui.



SUDAFRICA (4-5-1): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Morena, Mokoena, Sithole, Zwane, Tau; Makgopa. CT Broos.