Coppa del Mondo per club, Chelsea-Los Angeles FC LIVE: le formazioni ufficiali, fuori Enzo Fernandez e Giroud

Getty Images

Ildi Enzo, campione in carica di Conference League, fa il suo debutto nellanellavalida per ilin scenaal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, contro ildi Stevee del grande ex Olivier Giroud, ultimo club a qualificarsi alla competizione dopo il playoff vinto contro il Club America: i Blues vogliono i primi tre punti per centrare il primo posto nel girone, mentre gli statunitensi si giocheranno probabilmente il secondo posto con Flamengo ed Esperance Tunisi, altra sfida del raggruppamento, in programma domani alle 3 di notte.

Chelsea-Los Angeles FCSanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Pedro Neto, Palmer, Madueke; Jackson. All. MarescaLloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tillman; Ordaz, Ebobisse, Bouanga. All. CherunduloJ. Valenzuela (VEN)