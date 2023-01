Non solo Liga, in campo questa settimana anche la Coppa del Re spagnola, con il programma dei quarti di finale a gara secca. Dopo le partite di ieri, oggi in scena altre due gare: alle 20 il Valencia di Rino Gattuso, in un periodo negativo, riceve al Mestalla l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, chi vince affronterà in semifinale il Barcellona. Alle 21 al Bernabeu c'è il piatto forte di serata: il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che arriva dalla sconfitta nella finale di Supercoppa, riceve nel derby l'Atletico di Diego Pablo Simeone, che nel turno precedente ha eliminato il Levante mentre i Blancos hanno ribaltato il Villarreal: chi passa trova l’Osasuna.





