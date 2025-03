Coppa Italia, Empoli-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Andata delle semifinali di, si gioca allo Stadio Castellani:Quella tra i toscani di Roberto D'Aversa e gli emiliani di Vincenzo Italiano è senza dubbio la semifinale più inattesa, visto che le due squadre hanno ottenuto la qualificazione vincendo in trasferta rispettivamente sui campi di Juventus e Atalanta.L'andata si gioca in casa dell'Empoli mentre il ritorno, in programma il 24 aprile, sarà allo Stadio Dall'Ara di Bologna. Dall'altro lato del tabellone si sfidano Milan e Inter.Tutte le informazioni su Empoli-Bologna:

: Empoli-Bologna: martedì 1 aprile 2025: 21.00: Canale 5: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it: Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Colombo, Cacace; Esposito.. D'Aversa.: Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.. Italiano.- La sfida tra Empoli e Bologna sarà trasmessa in diretta da Mediaset: il canale di riferimento è canale 5.

- Empoli-Bologna sarà disponibile anche in diretta streaming e sarà dunque visibile su dispositivi come pc, tablet e smartphone. Si potrà seguire la partita attraverso il servizio Mediaset Infinity o collegandosi al sito Sportmediaset.it.