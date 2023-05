Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, la Fiorentina sfiderà l'Inter nella gara valida per la finale di Coppa Italia. I viola tornano a giocarsi la finale del trofeo nazionale dopo 9 anni (sconfitta per 3-1 contro il Napoli) mentre l'ultima volta che hanno alzato al cielo la Coppa risale alla stagione 2000/2001 quando era allenata da Roberto Mancini. L'Inter insegue la sua nona Coppa Italia, la seconda di seguito dopo aver portato a casa quella dello scorso anno battendo in finale la Juventus per 4-2. Nel suo cammino la Fiorentina ha eliminato la Sampdoria, il Torino e la Cremonese in semifinale mentre l'Inter ha avuto la meglio contro Parma, Atalanta e Juventus.



EQUILIBRIO - Sono 13 i precedenti tra Fiorentina e Inter in Coppa Italia e il bilancio è in perfetto equilibrio: cinque successi per parte e tre pareggi a completare il quadro, anche se nelle ultime quattro sfide hanno sempre vinto i nerazzurri. L'ultimo successo viola risale al 27 febbraio 1996 (1-0 nella semifinale di ritorno).