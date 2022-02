Serata speciale per José Mourinho. L'allenatore portoghese, che in nerazzurro nel 2010 ha vinto il Triplete, torna per la prima volta da avversario al Meazza per affrontare l'Inter: l'occasione è il quarto di finale di Coppa Italia, una sfida secca, da dentro o fuori. L'Inter arriva all'appuntamento con la voglia di riscatto dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, che ha riavvicinato in classifica i rossoneri e il Napoli, prossimo avversario in campionato. Anche per la Roma non è stato un weekend memorabile, con il pareggio interno contro il Genoa, con tanto di espulsione di Zaniolo nel finale. Chi passa il turno trova la vincente di Milan-Lazio.



DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Roma sarà visibile in tv, in chiaro, su Canale 5. Il match si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o in alternativa ci si potrà collegare anche al sito Spormediaset.it.



PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham.