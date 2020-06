Rieccolo, il calcio. A porte chiuse, senza abbracci dopo i gol, con proteste a distanza, una borraccia per ogni calciatore, le mascherine in panchina e, soprattutto, con Juve e Milan in campo. Alle 21, all'Allianz Stadium, i bianconero di Sarri attendono i rossoneri di Pioli nel ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 di San Siro, con le firme di Rebic e Cristiano Ronaldo.



GLI ASSENTI - Ci saranno, loro due: il croato rossonero ha fatto gol in quattro delle ultime cinque partite disputate prima dello stop forzato; il portoghese, invece, ha segnato in tre delle sue cinque presenze da titolare contro i meneghini. Saranno assenti Ibrahimovic, Castillejo, Musacchio e Theo Hernandez per il Milan, Chiellini, Ramsey, Higuain e Demiral per la Juventus.



LE NOVITA' - Due grosse novità non di formazione ma regolamentari: 5 cambi a disposizione per le due squadre e, soprattutto, niente supplementari in caso di 1-1, ma direttamente rigori. Rigori che, nella storia tra Milan e Juve si rincorre, tra finale di Champions e di Supercoppa. Coi tiri da dischetto che sorridono ai rossoneri.