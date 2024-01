Juve-Salernitana LIVE dalle 21. Le formazioni ufficiali: torna Chiesa, c'è Iling Jr. Esordio per Stewart dal 1'

Alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino, si chiude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia con Juventus-Salernitana. Prima sfida nella competizione per i bianconeri, che arrivano dall’ottimo successo contro la Roma in campionato (che li ha riportati a -2 dall’Inter capolista), mentre i campani si ritrovano tra le migliori del 16 del torneo, dopo aver superato la Ternana 1-0 e la Sampdoria per 4-0.



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri



SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Ikwuemesi; Stewart. All. Inzaghi