Coppa Italia, Lazio-Juventus: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tra andare e non andare in finale di, ecco, ci passa un obiettivo stagionale. Laè chiamata a resistere dopo il 2-0 dell'andata contro la Lazio. E laè chiamata all'impresa, perché nonostante le difficoltà bianconere, farne 3 o portare la squadra di Allegri ai supplementari, sarebbe ugualmente qualcosa di enorme. E importante.Semifinale di ritorno di Coppa Italia, nello scenario dello Stadio Olimpico: chi avanza, strappa anche il pass per la prossima Final Four della. Entrambe le squadre recuperano pezzi. I biancocelesti ritrovano Immobile - si è allenato ieri e sarà convocato - e Guendouzi; i bianconeri hanno temuto per Bremer, ma il brasiliano sta bene ed è partito con la squadra. Non ci saranno Kean e De Sciglio, per Allegri. Gatti è squalificato. Nulla che sposti davvero.

• Partita: Lazio-Juventus• Data: martedì 23 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Canale 5.• Streaming: Mediaset PlayLazio-Juventus si potrà seguire in diretta sulle reti Mediaset. In chiaro sarà trasmessa su Canale 5, in streaming bisognerà accedere alla piattaforma Mediaset Play.La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani. Commento tecnico di Massimo Paganin.Tudor sembra intenzionato a mantenere una certa continuità nella formazione che ha dato buoni risultati nelle ultime uscite, anche se potrebbe apportare alcune piccole modifiche contro la Juventus. In difesa, ci si aspetta che Romagnoli inizi dal primo minuto insieme a

A centrocampo,dovrebbero occupare il centro del campo, mentre, data l'indisponibilità di Lazzari, dovrebbero agire sugli esterni, rispettivamente a destra e sinistra. Il duo di trequartisti potrebbe essere composto da. Per il ruolo di punta centrale, al momento sembra che Castellanos sia favorito su Immobile.Allegri dovrebbe optare ancora una volta per il 3-5-2, ritrovando più certezze rispetto agli "esperimenti" di Cagliari. Perciò: fuori, dentro. Fuori, dentro di nuovo, conche dovrebbe emigrare sul lato opposto.

Davanti a- portiere di Coppa - ci sarà il solito trio, con una variazione: con Danilo e Bremer, eccoe non Alex Sandro. A centrocampo, Cambiaso e Kostic larghi,conancora una volta confermati. Davanti, ecco,sembrano intoccabili. Nonostante Yildiz sia entrato molto bene.Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Hysaj; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.Perin, Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri