Dopo la vittoria del Napoli contro l'Inter, stasera sempre a San Siro si gioca l'altra semifinale d'andata in Coppa Italia tra Milan e Juventus. Fatta eccezione per Calabria al posto dello squalificato Conti, Pioli conferma lo stesso undici iniziale del derby perso domenica in rimonta. Dall'altra parte Sarri schiera De Sciglio al posto di Cuadrado. Ramsey e Dybala favoriti sull'altro ex rossonero Higuain, pronto a entrare dalla panchina.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

JUVE (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Sarri.

Arbitro: Valeri.