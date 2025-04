Corriere - Tonali e il caso scommesse, il verbale: "Andavo in un bar in zona San Siro e versavo fino a 25.000 euro in contanti"

Getty Images

Passano i giorni ed emergono sempre più dettagli su quello che ormai è stato ribattezzato ilche ha coinvolto il mondo del calcio della Serie a in particolare. Tanti i giocatori che sono stati citati negli atti delle indagini avviata e portata avanti dalla Procura della Repubblica di Torino e dal PM Manuela Pedrotta. Iloggi, racconta alcuni stralci del verbale in cui il centrocampista ex-Milan e oggi al Newcastle Sandro, parlava davanti ai PM del giro di scommesse illecite in cui si era invischiato.- Tonali, così come Fagioli, aveva accumulato un grosso debito con gli organizzatori di questo giro d'affari illecito e nell'interrogatorio ha raccontato le modalità con cui ha provato a saldarlo: "".

In più, per evitare la lente d'ingrandimento della Finanza che già stava indagando su questo traffico d'affari è stato proposto a Tonali di "utilizzare schede intestate a soggetti stranieri: "Niente, Tommy ti vuole dare una scheda ciucca intestata a qualche n...o, perché così sei sereno... Come ha fatto con me". E Tonali rispose: "Ok sì top, compro telefono nuovo".Dagli atti emerge come non si scommettesse illecitamente solo sul calcio (motivo per cui sia Tonali che Fagioli sono già stati squalificati dalla giustizia sportiva ndr.), né si giocasse illecitamente solo a Poker, ma che qualche puntata poteva arrivare su tutti gli altri sport: "Nico (Fagioli ndr.), c’è Raoul (Bellanova ndr.) che rompe... io non è che voglio fare il pignolo però... non ho voglia di fare discussioni, ma una sola gliene posso pagare. Aveva giocato 20 mila euro sulla vittoria della tennista Martina Trevisan mentre De Giacomo aveva impostato come importo massimo di giocata 10 mila".