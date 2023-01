Il tecnico della Cremonese Alvini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juve: “Abbiamo grande rispetto della Juventus, sono forti e lo sappiamo. Tuttavia, vogliamo giocarcela dando il massimo. Ho chiesto ai calciatori coraggio e impegno, un po’ come abbiamo sempre fatto. I ragazzi daranno tutto per la maglia, per il gruppo”.



GLI INDISPONIBILI - “Non ci sarà sicuramente Chiriches e molto probabilmente nemmeno Ascacibar”.



LA SECONDA PARTE DI STAGIONE - “Abbiamo cercato di migliorare i nostri difetti della prima parte di campionato, sia a livello difensivo che offensivo. Si tratta di un percorso lungo, di grande lavoro. La squadra è consapevole che non può permettersi gli errori della prima fase, e anche mentalmente abbiamo lavorato. Siamo consapevoli, c’è poco da fare come discorsi, vogliamo concentrarci sul campo”.